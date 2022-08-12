"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye ABD'de bıçaklı saldırı

Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğradı.

Olaya şahit olan Associated Press muhabirinin aktardığına göre izleyicilerden bir kişi, konferansın verildiği Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkıp Rüşdi'ye yumruk attı; ardından bıçakladı.

Yazdığı yazılar nedeniyle 1989'da İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni tarafından öldürülmesi emredilen ve 3 milyon dolar ödül konan yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişi, Rüşdi'yi bıçaklamasının ardından yakalandı.

Rüşdi'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Habertürk