banner38

Senegal basını: "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-22 Şubat tarihlerinde Senegal'e düzenlediği ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu.

Dünya 23.02.2022, 18:17
Senegal basını: "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye"

Bes-bi Le jour gazetesi, bir Türk şirket tarafından tamamlanan Senegal Stadyumu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdi.

24 heures gazetesi de Erdoğan ile Sall'in sahada fotoğraflarını manşete taşıdı.

Direct News gazetesinde "İleriye dönük iş birliği" başlığıyla yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini 1962'de Dakar'da açtığı hatırlatılarak Senegal Stadyumu'nun açılışıyla ilişkilerin ekonomik boyutunun farklı bir aşamaya taşındığı belirtildi.

Haberde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Senegal Stadyumu'nu yapan Türk şirketin ülkedeki diğer projelerinden de bahsedilen haberde, iki ülkenin enerji, tarım, kültür ve savunma sanayisi gibi alanlarda yakın iş birliği yaptığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri ve Türkiye'nin Afrika açılımı

Rewmi gazetesi de spor sayfasında stadyum açılışından Erdoğan'ın yer aldığı karelerin yanı sıra stadyumda Senegalli taraftarların salladığı Türk bayrağı görsellerini de paylaştı.

Senego isimli haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde protokol, medya ve iletişim, güvenlik, denizcilik ve gençlik bakanlıkları arasında imzalanan 5 anlaşmaya ilişkin detayları haberleştirdi.

"Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye"

Le Soleil gazetesinin internet sitesindeki "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye" başlıklı haberde, Türk şirketlerinin Senegal'de tamamladığı projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın daimi üyelik hakkı bulunmamasına ilişkin eleştirileri ve 14 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Dakaractu haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sall'in Senegal'deki Türk şirketleri hakkında kullandığı övgü dolu ifadelerine yer verdi.

#Senegal
Yorumlar (0)
banner35
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15