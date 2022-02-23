Senegal basını: "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye"

Bes-bi Le jour gazetesi, bir Türk şirket tarafından tamamlanan Senegal Stadyumu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile sahada başlangıç vuruşu yaptığı fotoğrafı manşetten verdi.

24 heures gazetesi de Erdoğan ile Sall'in sahada fotoğraflarını manşete taşıdı.

Direct News gazetesinde "İleriye dönük iş birliği" başlığıyla yer alan haberde ise Türkiye'nin Batı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini 1962'de Dakar'da açtığı hatırlatılarak Senegal Stadyumu'nun açılışıyla ilişkilerin ekonomik boyutunun farklı bir aşamaya taşındığı belirtildi.

Haberde, 540 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Senegal Stadyumu'nu yapan Türk şirketin ülkedeki diğer projelerinden de bahsedilen haberde, iki ülkenin enerji, tarım, kültür ve savunma sanayisi gibi alanlarda yakın iş birliği yaptığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri ve Türkiye'nin Afrika açılımı

Rewmi gazetesi de spor sayfasında stadyum açılışından Erdoğan'ın yer aldığı karelerin yanı sıra stadyumda Senegalli taraftarların salladığı Türk bayrağı görsellerini de paylaştı.

Senego isimli haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde protokol, medya ve iletişim, güvenlik, denizcilik ve gençlik bakanlıkları arasında imzalanan 5 anlaşmaya ilişkin detayları haberleştirdi.

"Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye"

Le Soleil gazetesinin internet sitesindeki "Afrika'nın çok boyutlu ortağı Türkiye" başlıklı haberde, Türk şirketlerinin Senegal'de tamamladığı projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın daimi üyelik hakkı bulunmamasına ilişkin eleştirileri ve 14 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Dakaractu haber sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sall'in Senegal'deki Türk şirketleri hakkında kullandığı övgü dolu ifadelerine yer verdi.