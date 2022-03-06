Scholz ve Bennett bir araya geldi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'daki temaslarının ardından Almanya'ya geçen İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüştü.
Dünya 06.03.2022, 10:33
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü açıkladı.
Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett’in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.
Scholz ve Bennett’in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna’daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız.” ifadesini kullandı.
Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti.
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