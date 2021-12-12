Satanist erotik kitap yazarıyla evlenen piskopos görevden alındı

İspanya’nın en genç piskoposu olan ve muhafazakâr görüşleriyle tanınan Xavier Novell Goma, evlendiği için görevden alındı. Goma, satanist erotik romanlar yazan eski psikolog Silvia Caballol ile geçtiğimiz ay evlenmişti.

Görevden alınma kararı, İspanya’da dün toplanan piskoposlar konferansında alındı. Açıklamada, "Kamuoyunun da bildiği gibi, Solsona piskoposu Xavier Novell Goma 22 Kasım 2021'de Barselona'nın Suria kasabasında Silvia Caballol ile resmi nikahla evlendi. Din görevlileri, sadece resmi nikahla da evlenseler görevden alınır" denildi.

Buna göre Novell , piskopos unvanını koruyacak ama ayin düzenleme ve eğitim verme dahil, bu görevle bağlantılı rollerin hiçbirini yerine getiremeyecek.

Novell 41 yaşında olduğu 2010 yılında İspanya'nın en genç piskoposu unvanını almıştı. Özellikle eşcinseller konusundaki bağnaz görüşleriyle tanınan ve 'şeytan çıkarma' ayinleri düzenlemesiyle tanınan muhafazakâr din görevlisi, Katalanların bağımsızlığına destek vermesiyle de dikkat çekmişti.

Bugün 52 yaşında olan piskopos, ağustos ayında kişisel sebeplerle görevini bırakmış, birkaç hafta sonraysa 'Cebrail'in Şehvetinin Cehennemi' gibi erotik kitapların yazarı olan Caballol ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Novell bu tarihte Religión Digital (Dijital Din) isimli internet sitesine "Aşık oldum ve işleri doğru yapmak istiyorum” demişti.

Kaynak: Duvar