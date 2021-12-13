Şaşkınlığa çeviren olay! Bir günde 10 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı

Yeni Zelanda'da aşısızlara karşı katı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısıtlamaları aşmak isteyen insanlar ise farklı yollara başvuruyor.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, bir adamın para karşılığı diğer insanlar adına bir günde 10 koronavirüs aşı dozu aldığı iddialarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı konuyu ciddiye aldığını söyledi. COVID-19 aşı ve bağışıklama Sözcüsü Astrid Koornneef, "Bu durum hakkında çok endişeliyiz ve uygun kurumlarla çalışıyoruz" dedi.

Yeni Zelanda'da aşılar ya bir web sitesi aracılığıyla, bir doktor aracılığıyla rezerve edilebiliyor ya da insanlar muayenehanelere başvurabiliyor.

Bir kişinin aşı olabilmesi için sağlık çalışanına adını, doğum tarihini ve fiziksel adresini vermesi gerekiyor, ancak başka bir kimlik istenmiyor.

Adamın birkaç aşı merkezini ziyaret ettiğine ve dozları almak için para aldığına inanılıyor.

Auckland Üniversitesi'nden aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, “Başka birinin kimliğine bürünmek ve tıbbi tedavi görmek tehlikelidir. Bu, aşılanmadığı halde aşılanmış olduğunu gösterecek olan kişiyi riske atıyor” dedi.

Petousis-Harris, aşının bu şekilde kullanılmasına ilişkin özel bir veri bulunmadığını, ancak adamın ciddi bir zarar görme olasılığının bulunmadığını açıkladı.