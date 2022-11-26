Şarkıcı Irene Cara hayatını kaybetti

1980'li yılların klasik filmleri "Fame" ve "Flashdance"in jenerik müziğini seslendirmesiyle bilinen şarkıcı Irene Cara, 63 yaşında hayatını kaybetti. Cara'nın Florida'daki evinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

"Fame" ve "Flashdance"in jenerik müziğini seslendirmesiyle tanınan Irene Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Irene Cara'nın reklamcısı Judith A. Moose, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şarkıcının Florida'daki evinde öldüğünü doğruladı. Oscar ödüllü şarkıcının ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Zamanı geldiğinde Cara'nın hayranları için bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Moose şunları yazdı:

"Bu, reklamcı olmanın en kötü yanı. Haberi yayınlamak bir yana, bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Lütfen Irene ile ilgili düşüncelerinizi ve anılarınızı paylaşın. Her birini okuyacağım ve onun cennetten gülümseyeceğini biliyorum. Hayranlarını çok severdi."

Cara, şöhreti 1980 yapımı "Fame" müzikalinde aldığı rolle yakaladı. Başlangıçta dansçı olarak rol alan Cara, ileriki yıllarda Coco Hernandez performansıyla "En İyi Yeni Sanatçı" ve "En İyi Kadın Pop Sanatçısı" dallarında iki Grammy ödülü kazandı.

Daha sonra 1983'te gişe rekorları kıran "Flashdance" filminin ikonik "Flashdance... What A Feeling" şarkısını yazarak seslendirdi; bu şarkıyla "En İyi Kadın Pop Vokal Performansı" dalında Grammy Ödülü ve "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar Ödülü kazandı.

Cara'nın reklamcısı onu "mirası müziği ve filmleriyle sonsuza dek yaşayacak olan güzel yetenekli bir ruh" olarak övdü.