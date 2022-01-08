banner38

Sansür hatası İsrail'in pisliğini ortaya döktü

Devlet Arşivinin internet sitesinde sansürlü olarak bulunun ancak yaşanan teknik bir hata sebebiyle ilk kez ortaya çıkan 1948 yılına ait bazı belgeler, üst düzey İsrailli yetkililerin Filistinli kadınlara tecavüzü ve Filistin köylerinin yok edilmesini savunan skandal açıklamalarını ortaya çıkardı.

Dünya 08.01.2022, 13:02
Sansür hatası İsrail'in pisliğini ortaya döktü

Haaretz gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde yayınlanan belgeler, İsrailli yöneticilerinin Temmuz 1948'de yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyordu.

1948 Arap-İsrail Savaşı dönemine ait dijitalleştirilmiş belgelerde, Yahudi asker ve sivillerin Filistinli Araplara karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin İsrailli yöneticilerin bazı beyanları karartılarak sansürlendi.

Sansür kazası skandal ifadeleri gün yüzüne çıkardı

Ancak sitede yaşanan teknik bir hata nedeniyle, bazı cümlelerin üzerinde sansür amacıyla kullanılan karartmaların tek bir tıklama ile kaldırılabildiği görüldü.

Haaretz'in sansürsüz halini de paylaştığı belgelere göre, toplantıya katılan İsrail'in ilk Tarım Bakanı Aharon Zisling, 1948'de Yahudilerin Arap kadınlara yönelik "tecavüz olaylarını affedebileceğini" söylüyor.

Zihling, şu ifadeleri kullanıyor:

"Ramle'de tecavüz vakaları yaşandığını varsayalım. Tecavüz olaylarını affedebilirim ama diğer eylemleri affetmeyeceğim."

Ben Gurion'dan "Filistin köylerinin yok edilmesi" çağrısı

Belgenin ilerleyen sayfalarında sansürlenen bir diğer ifade ise İsrail'in kurucusu ve ilk Başbakanı David Ben Gurion'a ait.

Belgenin sansürlü versiyonunda Ben Gurion'un "Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım." sözlerine yer veriliyor. Ancak karartılan cümleler açığa çıktığında, İsrail liderinin tam olarak şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım. Ancak büyük tehlike oluşturan ve büyük tehlike oluşturacak yerler var ve bunları yok etmemiz gerekiyor."

Toplantıdaki İsrailli yetkililer ayrıca Kudüs, Yafa ve Hayfa gibi kentlerde "Yahudi askerler kadar sivillerin de savaş suçlarına karıştığını" belirtiyor ve Yahudi sivillerin bile bu savaş suçlarına ortak olması karşısında şaşırdıklarını ifade ediyor.

Filistin'deki "Büyük Felaket": Nekbe

Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ilan eden David Ben Gurion, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda da ülkesinin liderliğini yapmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

#İsrail #sansür #filistinli kadın #tecavüz #Aharon Zisling
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Alanyaspor 20 31
8. Adana Demirspor 19 30
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 21
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 9