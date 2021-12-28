Şahin ve Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde zirvede

Avrupa Birliği, 2021'in bitmesine sayılı günler kala "yılın ilham veren olaylar listesi"ni yayımladı.

AB Komisyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan listenin başında, BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

"Bilimin gücü" başlığının kullanıldığı paylaşımda, "Herkes için ilham verici" ifadesine yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin koronavirüs aşısını geliştirerek, milyonlarca insanın hayatını kurtardıkları için "Liyakat Nişanı" ile ödüllendirildikleri de hatırlatıldı.

Listenin ikinci sırasında "dayanışmanın gücü" başlığıyla COVAX programına yer verildi.

350 milyon doz aşının Birlik ülkeleri tarafından, bu program aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşıldığı belirtildi.

Üçüncü sırada ise "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılması yer aldı.