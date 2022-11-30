Sahanda yumurta İspanya'yı ikiye böldü
İspanya'da bir süpermarket zincirinin sahanda yumurtayı plastik ambalajda satışa sunması ülkede tartışmalara neden oldu.
İspanya'da "sahanda yumurta" yol açtığı tartışmalar nedeniyle halkı ikiye böldü. Bir süpermarket zincirinin sahanda yumurtayı plastik ambalajda satışa sunması polemik yarattı.
İki sahanda yumurtayı vakumlu plastik ambalaj içinde 1,80 avroya (yaklaşık 34 Türk lirası) satışa sunan ve mikrodalgada 45 saniye ısıtılarak yenilebileceğini tüketicilere duyuran İspanyol şirketinin yeni ürünü, "plastik atık, pahalılık ve gıda güvenliği" tartışmaları nedeniyle ülkeyi ikiye böldü.
"HEMEN BU ÜRÜNÜ GERİ ÇEKİN"
Özellikle sosyal medyada en çok gündeme getirilen konulardan biri olan sahanda yumurtayla ilgili bazı kullanıcılar, "utanç verici", "hemen bu ürünü geri çekin" yorumunda bulunurken, bazıları da "günlük hayatımı kolaylaştıran, mükemmel bir düşünce", "zaman ve hareket etme sorunu olanlar için uygun bir çözüm" ifadelerini paylaştı.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ELEŞTİRİ
Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri de bu ürünün "hem sağlıksız olduğu hem de plastik atık sayısını daha artıracağı" eleştirisini yaptı.
İstatistiklere göre, İspanya'da her yıl kişi başına ortalama 34 kilogram plastik çöpe atılıyor.
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