Rusya’dan haber sitelerine erişim engeli
Rusya yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi. Bu siteler, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya’da bulunan Meduza.
Dünya 04.03.2022, 09:11 04.03.2022, 09:44
Rusya’da, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya’da bulunan Meduza’nın internet sitelerine erişim engellendi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) internet sitesinde yer alan ve kısıtlama uygulanan sitelerin bulunduğu liste güncellendi.
Buna göre, listeye Radyo Svoboda, BBC Rusça ve Meduza’nın internet siteleri eklenirken, Rusya’da söz konusu sitelere erişim engellendi.
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