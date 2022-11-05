Rusya’da gece kulübünde yangın: 13 ölü
Rusya’nın Kostroma şehrinde gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 13 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 05.11.2022, 13:25
Rusya’nın Kostroma şehrinde gece kulübünde çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus haber ajanslarının bölge yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Kostroma şehrindeki kulüpte gece yarısı yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre havai fişek tabancası veya maytap kullanımı nedeniyle çıktığı düşünülen, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda etkili olan ve sabaha doğru kontrol altına alınan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın esnasında binadaki 250 kişi tahliye edildi.
Savcılığın soruşturma başlattığı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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