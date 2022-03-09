Rusya’da döviz satışları askıya alındı
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapılmayacak.
Dünya 09.03.2022, 09:58
Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.
Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.
Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.
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