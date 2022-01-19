Rusya'yı şoke eden siber saldırı! Arkasından hiç beklemedikleri bir ülke çıktı

ABD bilgi güvenliği uzmanlarının bildirdiğine göre, Kuzey Koreli bir hacker grubu, geçtiğimiz yılın sonlarında Rusya Dışişleri Bakanlığına ve bakanlık çalışanlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırıda bir hükümet çalışanının hesabı ele geçirildi.

Kommersant gazetesi ise, bakanlığın ekim ayında "oltalama" adı verilen yöntemle hedef alındığını yazdı.

Araştırmacılar, çalışanlara hackerlar tarafından birtakım dokümanın gönderildiğini ve aşılama durumlarına dair bazı belgelerin talep edildiğini bildirdi. Saldırıda, Rus hükümetinin koronavirüs aşı durumlarına ilişkin kullandığı sistem taklit edildi.

Hackerların, saldırıda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a da oltalama e-postası gönderdiği ve ayrıca Endonezya'daki Rusya Büyükelçiliğinin de hedef alındığı açıklandı.

Rusya'da geçen hafta, ABD'li yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir grup hacker tutuklanmıştı.