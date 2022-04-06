"Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini ifade etti.
Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus ordusunun Buça'da Ukraynalılara işkence ettiğini belirtti.
Zelenskiy, "Dünyanın Buça'da olanları görmesinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya'ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir." dedi.
"Donbas ve Harkiv bölgelerindeki durum zor"
Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin girmeye çalıştığı alanların birçoğunu elde tuttuğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin Donbas ve Harkiv bölgelerindeki durumun "zor" olduğunu söyledi.
Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre daha fazla askere ve teçhizata sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ancak Rus yetkililerinin orduya askeri okullardan öğrenciler katmaya çalıştıklarını ileri sürdü.
Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin savaşmaya devam edeceğine vurgu yaparak "Başka bir seçeneğimiz yok. Topraklarımız ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ne için savaştığımızı biliyoruz ve zafer için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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