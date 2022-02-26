Rusya ve Ukrayna müzakere yeri ve zamanını görüşüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelerin devam ettiğini söyledi.
Dünya 26.02.2022, 01:04
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.
Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.
Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.
Kaynak: AA
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