Rusya ve Ukrayna'dan bir ilk: Esir değişimi yapıldı
Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu.
Dünya 25.03.2022, 07:57
Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini söyledi.
Ayrı bir takasta, Odesa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından ele geçirilen bir gemide ele geçirilen 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.
Geminin kendisi Türkiye'deki bir liman üzerinden Ukrayna'ya iade edildi.
Bu haftanın başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus mahkumu takas ettiklerini duyurdu.
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