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Rusya ve Çin'in gözü kulağı Türk Devletleri Teşkilâtı'nda

İstanbul’daki Türk Konseyi Zirvesi, Türk dili konuşan ülkelerin oluşturduğu büyük potansiyeli bir kez daha gündeme taşıdı. Sayısız iş birliği imkânı bulunuyor. Macaristan’ın gözlemci olarak yer alması, teşkilâtın Avrupa ve Asya’daki etkinliğinin artması açısından önemli. Tabi Rusya, İran ve Çin de bu birlikteliği yakından izliyor.

Dünya 15.11.2021, 08:24
Rusya ve Çin'in gözü kulağı Türk Devletleri Teşkilâtı'nda

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Aynı zamanda konseyin dönem başkanlığını da devralan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde icra edilen zirve, 121 maddelik sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından sona erdi. Kazakça, Kırgızca, Türkçe, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde kaleme alınan bildirgede, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılmasına vurgu yapıldı.

Zirvede gözlemci olarak Türkmenistan ve Macaristan’ın yer alması, teşkilâtın Avrupa ve Asya’daki etkinliğinin artması noktasında önemli bulunurken, Türk Konseyi’nin adının “Türk Devletleri Teşkilâtı” olarak değiştirilmesi de karara bağlandı.

RUSYA DİKKATLE İZLİYOR

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan oluşan Türk Devletleri Teşkilâtı, Rusya tarafından da dikkatle izleniyor. Rus dış politikasının kritik bölgelerinden birini teşkil eden Asya’da, Türk dili konuşan ülkelerin kendi içlerinde birlik oluşturması, Moskova’nın gelişmeleri yakından takip etmesine yol açıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı “Biz de konseye katılabiliriz” açıklamasıyla, ülkesinin bu konudaki dikkatini gözler önüne sermişti.

İRAN VE ÇİN DE TAKİPTE

Türk Devletleri Teşkilâtı’nın ortak bir hedef ve stratejiyle hareket etmesi, İran ve Çin’i de yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki savaşta Ermenistan’ı destekleyerek herkesi şaşırtan İran, Türk dünyasının yekpare bir bütün oluşturmaması için büyük gayret sarf ediyor. İran dış politikasının en büyük endişelerinden biri, Türkiye ve diğer Türk dili konuşan ülkelerin tıpkı Avrupa Birliği tarzında ortak bir siyasi ve ekonomik yapı oluşturması. Aynı şekilde Çin de, böyle bir ihtimali kendi hegemonyasının önünde engel olarak görüyor.

Rakamlarla Türk Devletleri Teşkilâtı

Kuruluş yılı: 2009

Onursal başkanı: Nursultan Nazarbayev

Dönem başkanı: Türkiye – Recep Tayyip Erdoğan

Nüfus: 150 milyon (yaklaşık)

Yüzölçümü: 4 milyon 242 bin 362 km2

#Türk Devletleri Teşkilatı
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