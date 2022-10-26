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Rusya - Ukrayna savaşının beklenmeyen sonuçları

Rusya-Ukrayna savaşı yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkiledi. Savaşın başında ortaya atılan öngörülerin çoğunun yanlış olduğu anlaşıldı. Avrupa büyük darbe aldı, Amerika Birleşik Devletleri kazançlı çıktı.

Dünya 26.10.2022, 08:14
Rusya - Ukrayna savaşının beklenmeyen sonuçları

8 ay önce başlayan savaş Ukrayna'yı yıkıma uğrattı.

Kiev yönetimi, Ukrayna, topraklarının neredeyse 6'da birinde kontrolü kaybetti.

Ancak ekonomisi hala direniyor. Yardımlar sayesinde Ukrayna, ekonomik etkileri derinden yaşamadı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Toğrul İsmayıl'a göre, Ukrayna ekonomisi bugün bir kriz yaşamakta. Ancak bu krizin yumuşaması veya hissolunmamasının asıl nedeni, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı devletlerin ki Türkiye'nin de aynı şekilde, diğer devletlerin Ukrayna'ya verdiği destek ve yardımlar.

Ukrayna'ya yardımların miktarı 100 milyar dolara yaklaştı.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin şimdiye kadar savaşan bir ülkeye verdiği en büyük destek.

Ancak savaş diğer ülkeleri de etkiledi.

AB ülkelerinin ekonomisi alarm veriyor

Uzmanlara göre, Moskova yönetimi, enerjiyi silah olarak kullanıyor. AB'ye giden Rus gazının kesilmesi, üye ülkeleri derinden sarstı.

İsmayıl, savaşın başta AB'yi ve onun ekonomisini etkilediğini söylüyor. En çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geliyor.

Avrupa Birliği üyelerinin ekonomileri de alarm veriyor.

Ülkeler, savaş endişesi ile silah ve sıvılaştırılmış doğal gaz almak için Washington'ın kapısında sıralandı.

İsmayıl'a göre bu durum özellikle ABD'nin savaştan karlı çıkmasını sağladı. Enerjş boyutu ABD'yi avantajlı duruma getirdi.

Rusya ekonomisi çöküş yaşamadı

Washington'un Avrupa üzerindeki nüfuzu da, askeri yığınağı da savaş sonrası arttı.

Ukrayna saldırısı sonrası, Rus ekonomisinin de birkaç ay içinde çökeceği tahmin ediliyordu.

Tahminlerin aksine, çöküş yaşanmadı ancak ekonomik zorluklar derinden hissedildi.

Öyle ki, Rus ordusunun silahlarını yenilemekte ve kısmi seferberlik kapsamında askere alınanlara üniforma vermekte zorlandığı haberleri basına yansıdı.

Rus gazının Avrupa Birliği'ne satışının tamamen kesilmesi halinde ise, Rusya ekonomisinde büyük zarar oluşacağı ifade ediliyor. 

Kaynak: Asena Maraş / TRT Haber

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