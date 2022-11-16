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"Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli"

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tehlikenin sürdüğü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların çok değerli olduğunu belirtti.

Dünya 16.11.2022, 21:09
"Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli"

Başkan Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali ve bulunduğu bölgeye yönelik askeri tehditlerin sürdüğünü belirten Grossi, bombardıman, mayın patlamaları ve burada çalışanlara yönelik dayatılan kabul edilemez çalışma koşullarının ciddi oranda endişe vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Grossi, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir nükleer kazadan kaçınmak için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya ve Ukrayna ile söz konusu nükleer santrale yönelik askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulması için görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik her iki tarafın da olumsuz yaklaşım içinde olmadığını kaydeden Grossi, bunun söz konusu güvenli bölgenin kurulabileceğine dair umutları artırdığını belirtti.

Türkiye'nin çabalarına övgü

Söz konusu güvenli bölgenin kurulmasına ilişkin Türkiye ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Grossi, Rus meslektaşlarıyla birçok kez Türkiye'de görüştüklerini ve bu kapsamda Türk yetkililerle de görüşme imkanı bulduğunu aktararak, Türkiye'ye çok değer verdiğinin altını çizdi.

Grossi, "Nükleerinde ötesinde bu çatışmada, Türkiye'nin katkılarına, genel olarak yaptıkları katkılara çok değer veriyoruz. Bence bu savaşı durdurmak için mümkün olan her yolu kullanmalıyız. Bence herhangi bir çaba ya da (Türkiye'nin ortaya koyduğu gibi) çabalar, ben de dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından çok takdir ediliyor." görüşünü paylaştı.

İran'la diyaloğun kurulması vurgusu

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Grossi, bu ülkenin Güvenlik Denetimi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve Ek Protokol anlaşmaları çerçevesinde verdiği taahhütlerin büyük çoğunluğunu ve Ajansın uzun süredir buradaki doğrulama, gözlem çalışmalarını tam anlamıyla yerine getirmediğini kaydetti.

İran'la güvenlik denetimi anlaşması kapsamında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması yönünde ciddi anlamda bir ilerleme kaydedilemediğinin altını çizen Grossi, "Bu bağlamda Ajans ile İran arasında planlanan teknik toplantının yapılmasını temenni ediyorum ancak bu toplantının mevcut sorunları etkili şekilde açıklığa kavuşturmaya ve çözmeye yönelik olması gerektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

Grossi, Ajansın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence sağlayacak konumda olması için söz konusu sorunların çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

İran tarafının, Ajansla planlanmış bir görüşme olmadığına yönelik açıklamasına da değinen Grossi, söz konusu teknik görüşmenin yapılmamasının durumu daha da kötüleştireceğini, İran'la diyaloğun mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini kaydetti.

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