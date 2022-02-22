Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını etkiledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.