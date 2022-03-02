Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününde yapılması beklenen ikinci müzakere görüşmesi ertelendi. Rusya devlet ajansı TASS, dünyanın merakla beklediği Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak ikinci müzakere görüşmesinin ertelendiğini duyurdu. Konuyla alakalı Ukrayna kaynaklarından henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya karşı saldırılar devam ederken, taraflar bir yandan da müzakere görüşmelerini sürdürüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Rusya'dan birer heyet Belarus sınırında aynı masa etrafında bir araya gelmişti. Savaş devam ederken bugün yapılması beklenen görüşme Rusya devlet ajansı TASS tarafından gelen açıklamayla görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

GÖRÜŞME 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Tarafların müzakere görüşmesindeki talepleri de ortaya çıktı. Rusya'nın, Ukrayna'dan blok dışı statüsünü parlamento düzeyinde belgelemeyi ve bu konuda bir referandum düzenlemeyi talep ettiği iddia edildi. Bunun dışında Rus tarafı, Ukrayna'dan ilgili bölgelerin idari sınırlarındaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesini istedi.

Yaklaşık 6 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" demişti.

UKRAYNA: TALEPLERİMİZİ DEKLARE ETTİK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise istenilen bir sonuca ulaşılamadığını söylemişti. Facebook sayfasından yayınladığı mesajda Zelenski, "Bir taraf öteki tarafı görüşmeler sırasında roket saldırısıyla vurmasa adil müzakereler olabilir. Şimdiye kadar istediğimiz sonucu alamadık. Rusya pozisyonunu bildirdi ve biz de savaşı sonlandırmak için karşı taleplerimizi deklare ettik. Bazı sinyaller aldık. Heyet Kiev'e dönünce duyduklarımızı analiz edeceğiz ve sonrasında ikinci tur görüşmelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.