Rusya, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus birlikleri daha önce ele geçirdikleri İzyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini bildirdi.
Dünya 06.04.2022, 14:48 06.04.2022, 14:53
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçen Rus birliklerin biraz ilerlediğini, bir Rus helikopterinin Ukrayna askerlerince vurulduğunu bildirdi.
Rusların üç gün önce de güneyden ve kuzeyden zayıf da olsa saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arestoviç, Ukrayna birliklerinin Donbas'a doğru kuzeyden engellenmeye çalışıldığını kaydetti.
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