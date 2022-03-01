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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 6. gününde

Ukrayna şehirlerinden bomba ve siren sesleri yükselirken, dünyadan Rusya'ya tepki ve yaptırım, Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor.

Dünya 01.03.2022, 08:13
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 6. gününde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat sabahı dünyayı ayağa kaldıran saldırı emrini verdi. Rus ordusu birçok noktadan Ukrayna'ya girdi. Başkent Kiev başta olmak üzere, neredeyse tüm yerleşim noktalarında patlama sesleri duyuldu.

Zelenskiy, mesajlarını sosyal medya hesaplarından verdi

Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar ile geldi. "Ülkemizi savunacağız" dedi. Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetim kararı aldı. Eli silah tutan herkes cepheye çağrıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna şehirlerinin ve sivillerin hedef alınmadığını açıkladı. Vurulan yerlerin Ukrayna ordusuna ait noktalar olduğunu savundu.

Dünya başkentlerinde saldırıya karşı protesto gösterileri düzenlendi. Rusya'da da savaş karşıtı eylem düzenleyenler gözaltına alındı.

Kiev'de patlama ve siren sesleri

Saldırının ikinci gününde Rusya, yeniden füze saldırısına başladı. Kiev'de siren sesleri çaldı, patlama sesleri duyuldu. Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı. Rusya Çernobil'i de ele geçirdi.

Başkent Kiev saldırıların 3. gününe de yoğun çatışmalarla girdi. Rus ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı. İlerleyen saatlerde ise Ukrayna ordusu bazı noktalarda Rus güçlerinin püskürtüldüğü duyurdu.

Rusya sivilleri hedef aldı

Rusya sivilleri hedef almadığını açıklasa da, birçok sivil nokta vuruldu. Bir binaya füzenin isabet ettiği an bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Putin ve Lavrov'a yaptırım

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Moskova yönetimine art arda yaptırım kararları geldi. ABD, Avrupa Birliği ve Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı. Avrupa Birliği de Rusya'nın 64 büyük kurumunu içeren yaptırım listesini uygulamaya başladı.

Nükleer tehdit

Saldırının 4. gününe, Putin'in "özel savaş görevi durumuna geçilmesi" emri damgasını vurdu. Nükleer güçlerinin alarmda olmasını istedi. Çatışmalar Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde yoğunlaştı. Polis, kente giriş çıkışları yasakladı.

Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onayladı. Rusya Merkez Bankası başta olmak üzere bazı Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT sisteminden çıkarıldı.

AB hava sahasını kapattı

Avrupa Birliği ülkelerinin hava sahası özel ve ticari tüm Rus uçaklarına kapatıldı. Karara göre Rus uçakları AB topraklarına inemeyecek. Bu topraklardan havalanamayacak veya üzerinde uçamayacak. Özel jetler de yasak kapsamında olacak. AB ülkeleri dışında; İsveç, Norveç, İzlanda, Moldova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kanada da hava sahasını kapattı.

Gözler müzakereye çevrildi

Saldırının 5. gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerindeydi. Taraflar Ukrayna-Belarus sınırında bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Ukrayna lideri Zelenskiy, "Görüşmelerden istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

Uydu görüntüleri paylaşıldı

Amerikan uydu veri şirketi Maxar, Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğini duyurdu. Yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 65 kilometre uzunluğundaki konvoyun görüntüleri paylaşıldı.

352 sivil hayatını kaybetti

Kiev, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 116'sı çocuk bin 684 sivilin yaralandığı duyuruldu. Çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısı 400 bini aştı.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi

Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi de devam ediyor. Bir kısım Odessa'dan, Kiev'den, Harkiv'den otobüslerle Türkiye'ye girdi. Bir kısım ise Romanya üzerinden THY uçağıyla İstanbul'a indi. 

#Ukrayna
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