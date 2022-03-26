Rusya'nın saldırılarından dolayı 136 Ukraynalı çocuk öldü
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuk yaşamını yitirdi.
Dünya 26.03.2022, 16:44
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı belirtildi.
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