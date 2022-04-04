Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da 121 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk yaşamını yitirdi.
Dünya 04.04.2022, 10:34
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
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