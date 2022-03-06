Rusya Merkez Bankası: Visa ve Mastercard çalışmaya devam edecek
Rusya Merkez Bankası, Visa ve Mastercard'ın Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu kartlarla, Rusya’da ATM’ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edildi.
“Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.”
Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferleri yapılamayacak
Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı bilgisine yer verildi.
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir’in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı.
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