"Rusya Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor"
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor.
Dünya 09.03.2022, 15:48
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.
Kaynak: AA
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