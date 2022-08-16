Rusya kendi uzay istasyonunun prototipini paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağını duyuran Rusya, kendi uzay istasyonunun modelini sergiledi.
Dünya 16.08.2022, 07:43
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, "Ross" adı verilen uzay istasyonunun modelini, başkent Moskova'nın dışındaki bir askeri-endüstriyel fuarda paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay Roscosmus'un başına getirdiği Yuri Borisov, ülkesinin 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacağını ve kendi yörünge istasyonunu geliştirmek için çalıştığını açıklamıştı.
1998 yılında faaliyete geçen ISS, ABD-Rus öncülüğünde Kanada, Japonya ve diğer 11 Avrupa ülkesi tarafından kullanılıyor.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım kararlarının ardından bu ülkelere bağımlılığını azaltmayı ve kendi programını uygulamayı hedefliyor.
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