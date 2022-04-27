Rusya iki ülkeye daha gaz sevkiyatını durdurdu
Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedikleri için Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurdu.
Dünya 27.04.2022, 10:01
Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'u, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi.
Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı.
Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom'un 27 Nisan itibarıyla Yamal boru hattında gaz tedarikini durduracağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un 27 Nisan sabahında Yamal sözleşmesi kapsamında teslimatları tamamen askıya alma niyetini PGNiG'ye bildirdiği aktarıldı.
PGNİG SA'nın açıklamasında, ülkeye gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atılacağı belirtilerek, gaz arzında herhangi bir kesintinin de bu sözleşmenin ihlali olduğu ve bunun için tazminat talep etme hakkına sahip olunduğu vurgulandı.
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