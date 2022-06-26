Rusya Harkiv'de hava saldırılarına devam ediyor

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve genel olarak bölgeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarının sayısının son günlerde arttığı görülüyor.

Gece yarısı düzenlenen füze saldırısında Harkiv'in Nemishlianski ilçesine bağlı Jeka-Drogomanova Sitesi'ndeki apartman hasar gördü, park halindeki araçlar yandı.

Apartmanın önüne park ettiği aracı yandı

Füze saldırısı sonucu yanan araçların enkazı önünde güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları izleyen 37 yaşındaki Harkiv sakini Vladimir Zadorrzjni, gece yarısından sonra patlama meydana geldiğini ifade etti.

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyledi.

"İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı."

Harkiv'e yönelik hava saldırıları arttı

Harkiv'e yönelik hava saldırılarının son dönemde daha da arttığına ve kentin altyapısına zarar verdiğine dikkati çeken Zadorrzjni, "Harkiv'e saat 22.00'den 01.00'e kadar mutlaka füzeler atılıyor" diye konuştu.

Hasar gören apartmanda yaşayan Nikalay Ponomarenko da saat 23.30 sularında bölgede patlamaların duyulmaya başladığını kaydederek füzenin apartmanlarına 00.15 civarında isabet ettiğini dile getirdi.

Bir füzenin evlerine, diğer füzenin ise yaşadığı semte yakın bir yere düştüğünü söyleyen Ponomarenko, "Apartman hasar gördü. Arabalar yandı. Bir araç ise patladı" ifadelerini kullandı.