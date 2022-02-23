Rusya haddini aştı! Nahçıvan ve Karabağ'ı Doğu Ermenistan olarak gösterdiler
Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında Türkmençay Anlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Nahçıvan ve Karabağ, Doğu Ermenistan olarak ifade edildi. Azerbaycan bu paylaşıma tepki gösterdi, düzeltme beklediklerini duyurdu.
Dünya 23.02.2022, 18:34 23.02.2022, 19:18
Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
"Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında 1828 yılındaki Türkmençay Anlaşması'yla ilgili tahrif edilen bilginin paylaşılması şaşırtıcı ve üzücü bir durum." denildi.
Paylaşımın, Azerbaycan ve Rusya arasında Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'nin imzalandığı gün yapıldığına dikkat çekildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yanlış bilginin düzeltilmesini istedi.
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