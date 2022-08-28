Rusya gazı kesti: Avrupa'da kış korkusu

İngiltere'de kabine, yıllık enerji faturalarının üst limitinin yüzde 80 artırılması sonrası çözüm arayışında.



Maliye Bakanı Zahawi, bu artışın kışın yoksullar kadar orta gelirlileri de zorlayacağını söyledi. "İngiltere 2 yıl ekonomik olağanüstü hal yaşayabilir" diyen Zahawi, yaklaşık 6 milyon küçük işletme üzerinde de büyük baskı oluşacağını dile getirdi.

Polonya'da da kış kaygısı kapıda. Nisandan bu yana kömür alımlarının durdurulduğu ülkede hükümet, artan baskıya direnemedi.

Kömür ithalatı da olumsuz etkilendi

Bogdanka kömür madeninin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen Polonyalılar, uygulamadaki aksaklıklardan şikayetçi.

Yıllık 55 milyon ton kömür üretiminin yapıldığı Polonya'da, ihtiyacın kalanı Rusya'dan ithal ediliyordu. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrası Rusya'ya karşı alınan ambargo kararları, kömür ithalatını da olumsuz etkiledi.