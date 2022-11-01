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Rusya Devlet Başkanı Putin: Durdurmadık, Ara verdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmanın bölgedeki Rus gemilerinin güvenliği nedeniyle askıya alındığını belirterek, “Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz. Ara verdiğimizi söylüyoruz” dedi.

Dünya 01.11.2022, 07:12
Rusya Devlet Başkanı Putin: Durdurmadık, Ara verdik

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soçi’deki üçlü zirve sonucunda bazı konularda anlaşma sağlanmadığına işaret eden Putin, "Basının ve kamuoyunun, anlaşma sağlanamayan konulara odaklanmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Sakince ve özel bir şekilde anlaşma sağlamalıyız. Her iki taraf için de hassas konular ve ortaklarımızın onayı olmadan bu konulara ışık tutmaya hakkım olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasıyla ilgili sürece ilişkin konuşmak için erken olduğunu anlatan Putin, "İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor" dedi.

''Ara verdiğimizi söylüyoruz''

Rusya’nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar" diye konuştu.

Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri"

Rusya’nın Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifiyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Putin, "Neden Avrupa’ya gaz sevkiyatları için Türkiye'de olası bir merkez kurulmasını teklif ettiğimizin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupalı ortaklarla doğrudan çalışmak çok zor. Ayrıca, boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili trajik olayları da biliyoruz. Avrupalılar, neredeyse her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar" diye konuştu.

Kuzey Akım boru hattında yaşanan patlamayı bir terör saldırısı olarak niteleyen Putin, "Tüm bunlar Danimarka, İsveç ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde yaşandığı için bunları kontrol etmemiz zor. Bu anlamda Türkiye ile çalışmak bizim için daha kolay. Birincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünün eri olduğu için anlaşmamız belki bazen zorlu olsa da onunla eğer bir konuda anlaşırsak, gerçekleştirmeye çalışırız. İkincisi ise Karadeniz sularını kontrol etmemiz daha kolay" değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması halinde söz konusu gaz için alıcılar bulunacağından emin olduğunu vurgulayarak, "Bakalım bu kış ve önümüzdeki kış neler olacak. Ama yeni sözleşmelerin imzalanacağından eminim" dedi.

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