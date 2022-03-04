Rusya'dan Ukrayna iddiası: Bin 812 tesis imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu.
Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulunan Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini ve Nazarovka, Kuybışevo, Kalinin ve Novohrihorivka yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını duyurdu.
Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daralmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Enerhodar kenti ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol altına alındığını aktardı.
Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, bu santrale yönelik "kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu" ileri sürerek, "Santral personeli, çalışmalarına devam ediyor ve radyasyonla ilgili durumu takip ediyor. Buradaki radyasyon oranı normal seviyede" dedi.
"Ukrayna'ya ait askeri altyapılara saldırılar sürüyor"
Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerine dikkati çeken Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 1812 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 65 komuta ve iletişim merkezi, 56 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 59 radar istasyonu bulunuyor"
Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 62 uçak, 635 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 252 havan topçusu, 442 özel askeri araç ve 54 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18