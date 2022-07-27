Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması

Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl ile ilgili anlaşmaların İstanbul'da geçen hafta imzalandığına dikkati çeken Neçayev, "Anlaşmaların pratikte uygulanmasını konuşmak için erken. Sadece birkaç gün geçti. Taraflar, anlaşmalardaki hedefleri yerine getirmek için tüm gerekli mekanizmaları oluşturuyor" diye konuştu.

Neçayev, söz konusu anlaşmalardaki yükümlülüklere bağlı ve bu anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasından yana olduklarını dile getirerek, "BM'nin dürüst desteği ve uluslararası toplumun vicdanlı yaklaşımı dahil diğer ülkelerin, özellikle de Batılı ülkelerin yapıcı girişimleri büyük öneme sahiptir" dedi.

ABD'nin, Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Neçayev, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Ukrayna tahılının tren yolu ve nehir yolu ile çıkarılması için mevcut alternatif yollar söz konusudur. Gelen bilgiye göre, Ukrayna'dan şimdiye kadar 2,7 milyon ton tahıl çıkarıldı. Аncak bu seçeneklerin imkanları sınırlı ve yeni hasat ürünlerinin çıkarılması sorunlu olur."