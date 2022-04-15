Rusya'dan Kiev'deki unsurlara saldırı tehdidi

Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini anımsatan Konaşenkov, "Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan Klimovo yerleşim birimindeki sivillere yönelik dün saldırı düzenleyen Ukrayna'nın Mi-8 savaş helikopteri, Çernigiv bölgesindeki Horodnya yerleşim biriminin etrafında S-400 hava savunma sistemiyle vuruldu" dedi.

Kiev'in yakınlarında bir askeri unsurun yüksek hassasiyetli "Kalibr" seyir füzeleriyle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Saldırı sonucunda 'Vizar' otomobil fabrikasındaki uzun ve orta menzilli uçaksavar ve gemisavar füzelerinin üretimi ve onarımının yapıldığı bölümler imha edildi" diye konuştu.

Konaşenkov, "Kiev rejiminin, Rusya'nın topraklarında herhangi bir terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı Kiev'deki unsurlara yönelik füze saldırıları yoğunlaştırılacak" ifadesini kullandı.

"30 Polonyalı paralı savaşçı yok edildi"

Mariupol kentindeki bir çelik fabrikasının ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, bu gece uçaklarla Ukrayna'ya ait 13 askeri unsurun imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bunların arasında "Toçka-U" füze sistemlerinin de bulunduğuna dikkati çeken Konaşenkov, bugüne kadar toplam 132 uçak, 105 helikopter ve 245 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 456 insansız hava aracı, 2 bin 213 tank ve zırhlı araç, 249 çok namlulu roketatar, 966 obüs ve havan topu ile 2 bin 110 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, ayrıca Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyumsk yerleşim biriminde bulunan 30 Polonyalı paralı savaşçının da yok edildiğini ifade etti.