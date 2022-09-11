Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Ukrayna'ya yanıt geldi

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta roller değişmiş durumda.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya son birkaç haftadır savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz Ukrayna'nın toprak kazanımını ile devam ediyor.

Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna dünyaya bu fotoğrafla duyurdu... Rusyadan beklenen açıklama geldi

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bini son bir haftada olmak üzere bir ay içinde iki bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı geri alınan bölgelerden fotoğraflar yayınladı.

Bu fotoğraflardan biri de suratı gizlenen bir Ukrayna askerinin indirilen Rus bayrağının üzerinde poz verdiği kare oldu.

New York Post gazetesi bu gelişmeyi 'Ukrayna birlikleri doğuda 'şaşırtıcı' kazanımlar elde ederken Ruslar kaçıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus Savunma Bakanlığı, birliklerinin Harkiv bölgesinde tamamen geri çekildiğini kabul etti.

Aynı habere göre, bakanlık geri çekilmeyi 'yeniden gruplanma' olarak nitelendirdi. Haberde bu açıklama 'itiraf' olarak yorumlandı.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

HEDEF KIRIM YOLUNU AÇMAK

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.