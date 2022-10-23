Rusya'da savaş uçağı düştü
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü.
Dünya 23.10.2022, 14:21
İrkutsk Valisi Igor Kobzev, uçağın iki katlı bir binaya çarptığını açıkladı.
Rus yetkililer, kazada 2 pilotun öldüğünü duyurdu.
Bundan 6 gün önce, Su-34 tipi bir savaş uçağı da Ukrayna yakınlarındaki Yeysk şehrinin güneyinde bir apartmana çarpmıştı. Söz konusu kazada en az 15 kişi ölmüştü.
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