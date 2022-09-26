Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıklandı.

Yetkililer, Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenleyen kişinin güvenlik görevlisini öldürdüğünü ve kurbanlar arasında çocukların da olduğu açıklandı.

TASS ise kısa süre sonra yaptığı açıklamada silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yetkililer saldırganın bina içerisinde kendisini vurarak intihar ettiğini de duyurdu.