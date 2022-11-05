Rusya'da kafe yangını: 15 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova yakınında bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 05.11.2022, 10:23 05.11.2022, 10:37
Rusya'nın Kostroma kentinde yer alan bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajanslarının Cumartesi günü aktardığına göre, Moskova'nın yaklaşık 300 km kuzeydoğusundaki Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 13 kişi öldü.
RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre bir güvenlik kaynağı, Cuma gecesi yangının çıktığı binadan 250 kişinin tahliye edildiğini belirterek, 13 kişinin öldüğünü söyledi.
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