Rusya'da feci kaza: 16 ölü
Rusya'da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 22.08.2022, 07:38
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarparken, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarptı.
İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 tır sürücüsünün ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.
Kazanın ardından trafiğe kapatılan otoyol, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kontrollü şekilde yeniden açıldı.
Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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