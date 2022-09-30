Rusya'da 120 bin kişi daha askere alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
Dünya 30.09.2022, 20:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etti.
Güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
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