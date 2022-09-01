Rusya, Avrupa'nın gazını kesti

Rus devlet enerji devi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerindeki kısıtlamaların önümüzdeki üç gün süreceğini söyledi.

Boru hattı üzerinden gaz ihracatı önemli ölçüde azaldı.

Rusya, Enerji kaynaklarını Batılı ülkelere karşı bir savaş silahı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Nord Stream 1 boru hattı, Baltık Denizi'nin altında, St Petersburg yakınlarındaki Rusya kıyılarından kuzeydoğu Almanya'ya kadar bin 200 kilometre uzanıyor.

Hat, 2011 yılında açıldı ve Rusya'dan Almanya'ya günde maksimum 170 milyon metreküp gaz gönderebiliyor.

Boru hattı temmuz ayında 10 gün süreyle kapatıldı. Rusya kapatmanın onarımlar için olduğunu söyledi.

Rusya'nın hatalı ekipman olarak nitelendirdiği şey nedeniyle Nord Stream son zamanlarda sadece 20 kapasiteyle çalışıyor.