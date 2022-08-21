Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği roketleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki taarruzların sürdüğünü dile getirdi.

“Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki Mayorskoye yerleşim birimi civarındaki Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemi için roketlerin bulunduğu mühimmat deposu yok edildi.”

Rus hava muharebe taktik kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde Gulyay Pole şehrinde bulunan 102. Ukrayna bölge savunma birliklerine ait askeri araçlar için 100 tondan fazla akaryakıtın bulunduğu depoyu imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim biriminde 30’dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

"Ukrayna’ya ait 267 uçak, 148 helikopter imha edildi"

Herson bölgesinde Knyazevka yerleşim birimi yakınlarında iki Amerikan yapımı M777 obüsü yok ettiklerini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Staromlınovka ve Gorlovko yerleşim birimi yakınlarında 9 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini dile getirdi.

“Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 267 uçak, 148 helikopter, 1785 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 359 tank ve zırhlı araç, 810 çok namlulu roketatar, 3 bin 323 obüs ve havan topu, 4 bin 984 özel askeri araç imha edildi.”