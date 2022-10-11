Rusya: ABD ve NATO ile çatışma ilgi alanımızda değil
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov: Batı'nın Ukrayna sorununa artan şekilde müdahil olmasına karşı, Rusya gerekli önlemleri alacak, ABD ve NATO ile doğrudan çatışma, Moskova'nın ilgi alanında değil.
Dünya 11.10.2022, 08:34
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.
Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.
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