Rusya: ABD ve NATO ile çatışma ilgi alanımızda değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.

Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.