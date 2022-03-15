Rusların isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımlara maruz kalmaya devam ediyor.

Önde gelen uluslararası şirketler, Ukrayna'da ortaya çıkan tablo sonrası Rusya'dan çekilme kararlarını peş peşe açıkladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: NE YİYECEĞİM

Ambargolara tepki gösteren bir Rus genç, yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu genç, gözyaşları içinde "Ne yiyeceğim? Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok." dedi.

"DOĞUM GÜNÜMDE İNSANLAR BANA NE VERECEK" DİYE SORDU

Bazı markaların ülkesinden çekilme kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan kullanıcı, "Doğum günümde insanlar bana ne verecek? Tuvalet kağıdı ya da A4 kağıdı mı?" diye sordu.

INSTAGRAM FENOMENLERİ AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Rusya'ya yönelik yaptırımlara sosyalm medya platformları da katılmıştı.

Meta şirketi Facebook, Instagram gibi uygulamalarını Rusya'da kısıtladı.

Bu karar uygulamada binlerce takipçisi olan Rus fenomenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

O fenomenlerden biri de takipçilerine bir veda videosu hazırladı. Genç kadın videoda veda ederken göz yaşlarına boğuldu.

Kaynak: Ensonhaber