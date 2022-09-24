Ruslardan kurtarılan Ukraynalı askerin içler acısı hali
Türkiye'nin arabuluculuğunu yaptığı esir takasıyla Rusların elinden kurtulan bir Ukraynalı askerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı askerin önceki hali ile son durumunu gösteren fotoğraflar dehşete düşürdü. Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile diplomasi trafiği yürüte nCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı arabuluculuğu sonucu 200 savaş esiri mübadele edildi. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında da geniş yer aldı.
ERDOĞAN: 200 İSİM BİZİM MİSAFİRİMİZ
Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar bizim misafirimiz ve kontrolümüzde. Bir tanesi de özellikle Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik" dedi.
UKRAYNALI ESİR ASKERİN İÇLER ACISI HALİ GÜNDEM OLDU
Öte yandan Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösteren ve daha sonra Rusya'ya esir düşen, en son ise yapılan anlaşma ile serbest kalan Ukraynalı bir askerin son hali sosyal medyada gündem oldu.
Askerin önceki ve son haline ait fotoğraflar yan yana paylaşıldı.
Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri dehşete düşürdü.
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