Ruslara kripto pazarı yasağı
Avrupa Birliği, sekizinci yaptırım turunun bir parçası olarak Ruslara kripto hizmetleri sağlamaya kapsamlı bir yasak getirdi. Yeni önlem, Nisan ayından bu yana yürürlükte olan kısıtlamaları artırıyor.
Dünya 07.10.2022, 07:39
Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasında , "Cüzdan miktarına bakılmaksızın tüm kripto varlık cüzdanları, hesapları veya saklama hizmetleri yasaklanarak kripto varlıklar üzerindeki mevcut yasaklar sıkılaştırıldı (önceden 10 bin euroya kadar izin verildi)" denildi.
Visa ve Mastercard bu yılın başlarında Rusya pazarından ayrıldıktan ve bazı bankaların SWIFT ile bağlantısının kesilmesinden sonra, kripto para birimleri, özellikle de stabilcoin USDT, Rusların yurtdışına para taşımanın en popüler yollarından biri haline geldi.
Forbes Russia perşembe günü, merkezi AB'de bulunan kripto servis operatörlerinin, müşteriler blokta ikamet etmedikçe Ruslarla işlemleri durdurmak zorunda kalabileceğini yazdı.
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