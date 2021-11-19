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Rus ve Çin savaş uçakları Kore hava sahasını ihlal etti

Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'nın Rus ve Çin savaş uçakları tarafından ihlal edildiği bildirildi.

Dünya 19.11.2021, 16:13
Rus ve Çin savaş uçakları Kore hava sahasını ihlal etti

Güney Kore, Rusya ve Çin’e ait savaş uçaklarının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini açıklarken Rusya da Çin ile Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyılarındaki Hava Savunma ve Tanımlama Sahasına 7 Rus ve 2 Çin savaş uçağının girdiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu savaş uçaklarının KADIZ üzerinde yaklaşık 10 dakika uçtukları bildirildi.

Açıklamada, Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal eden uçaklara yanıt vermek için Güney Kore savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, olası kazaları önlemek için bölgeye uçakları gönderdiğini ancak Rus ve Çin uçaklarının Güney Kore bölgesel hava sahasını ihlal etmeden KADIZ bölgesinden çıktılarını bildirdi.

Çinli yetkililer daha sonra askeri iletişim kanalı aracılığıyla Güney Kore’ye verdikleri bilgide, söz konusu uçuşların Rusya ile gerçekleştirilen rutin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu aktardı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'e ait savaş uçaklarının, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin savaş uçaklarının yaptığı devriye uçuşlarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, söz konusu uçuşların "başarıyla" gerçekleştirilmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiğini kaydeden Peskov, "Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi. Japonya’ya ait F-16 ve F-15’ler, devriye uçuşlarının bir kısmında Rusya savaş uçaklarına eşlik etti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Çin ile gerçekleştirilen devriye uçuşları üçüncü ülkelere yönelik değildir. Rus-Çin ortak hava devriyesi, küresel stratejik istikrarı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.

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