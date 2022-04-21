Rus Savunma Bakanı duyurdu! Mariupol ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Mariupol kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, kontrolün ele geçirildiğini açıklayan Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Mariupol kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Şoygu'nun Rusya Devlet Başkan Putin'e kontrolün ele geçirildiğini açıklamasının ardından Putin'den ilk açıklama geldi.

Rus İnterfax Ajansının haberine göre, Kremlin'de düzenlenen ve televizyondan canlı olarak yayınlanan toplantıda Putin, Mariupol'ün ele geçirilmesini büyük başarı olarak tanımlayarak Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etti.

Azovstal'a bir taarruzda bulunmanın gerekli olmadığını söyleyen Putin kuşatmanın emniyetli bir biçimde sürmesini istedi.

PUTİN, BEKLEME TALİMATI VERDİ

Putin ayrıca Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyleyerek orduya bekleme talimatı verdi.

"Sanayi bölgesine taarruzda bulunma teklifini gereksiz olarak görüyorum" diyen Putin "Bunu iptal etmenizi emrediyorum" dedi. Fabrikanın altındaki yeraltı geçitlerine girmeye gerek olmadığını söyleyen Putin "Sanayi bölgesini öyle bloke edin ki bir sinek bile geçemesin" diye konuştu.

UKRAYNA GÜÇLERİNE SAYGIYLA DAVRANILACAK

Azovstal'dan ayrılacak tüm Ukrayna güçlerinin canlarının güvence altında olduğunu belirten Putin, kendilerine saygıyla davranılacağını ve yaralılara tıbbi yardım yapılacağını söyledi.

Şoygu'nun Putin'e verdiği bilgilere göre Azovstal çelik fabrikasında 2 bin Ukrayna askeri bulunuyor. Çarşamba günü Rusya'nın tekrar teslim olma çağrısı yaptığı Ukrayna askerleri, bu çağrıyı bir kez daha reddederek kendilerine güvenlik garantisi verilmesini istemişti.

Kaynak: Karar